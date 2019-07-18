Рисунки цветными карандашами для уроков русского языка

Требуются рисунки цветными карандашами для сайта, на котором будут предлагаться уроки по изучению русского языка для англоязычных. На каждый урок нужен небольшой рисунок карандашами, несложный, но дающий представление об уроке. На одном рисунке может быть слово с указанием грамматического аспекта, а на другом небольшая композиция; в приложении уже нарисованные примеры. Нужно будет отрисовать 450-500 рисунков. ТЗ для рисунков будет предоставлено, но требуется фантазия и неординарный подход исполнителя для оригинальной увязки графического изображения и темы урока.

С уважением,

Виталий