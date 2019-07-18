Необходимо отрисовать модели с существующий, необходимо изменить ракурс и цветовую гамму (подобрать цвет на все модели похожий) для сайта Модели связаны с горно-шахтным оборудованием (дробилки, грохота, конвейера и т.д.) всего около 7 моделей, необходима ...
Отрисовка паттерна
обрисовка.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте. Мне мне необходимо сделать инфографику по следующему ТЗ: https://docs.google.com/presentation/d/10BDJ7ara-bfnWEzC9sQ8E_SpeC87q3H82zJsIp71NgI/edit?usp=sharing Прошлый дизайнер сделал. мне такое (очень не понравилось): прикрепил к письму. Пример работыИллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $16
О НАС: Частная студия комплексных креативных решений. Ищем Талантливого опытного Художника-иллюстратора для создания Серии качественных иллюстраций. *** Тематика проекта: "Пасха и Рождество". *** Рассматриваем варианты постоянной работы, а также временного сотрудничества. ...Закрыт6 лет назад
На шапке должны быть нарисованные персонажи из разных игр со свободным местом по середине чтобы можно было нарисовать на этом месте что нибуть другоеИллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт6 лет назад
- $240
Сделать арт , по которому буду наносить татуировку в будущем, нужно сделать максимально креативно, и максимально похоже на человека , с которого будет рисоваться.Завершен6 лет назад
Необходимо сделать макет для печати отрывных подарочных купонов: 1. Размер купона 5x15 см 2. На листе А4 разместить 5 купонов - однообразных, немного отличающихся - на усмотрение дизайнера. Текст поставить заготовку, чтобы я ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нарисовать в векторе макет для лазерной резки. Размеры экранов: Физика 1окно:высота 95 см, длина 257 см, ширина 17см 2окно:97* 257* 17 3окно:96* 257* 16 Лаборатория физика 1окно98* 257* 17 Математика ...Завершен5 лет назад
Здравствуйте, я хочу заказать стикеры! Бюджета нет ;( Нужно будет: Нарисовать сначала скины MINECRAFT Потом уже и делать арты, нужно 25. Стикеры в виде, обычных.Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен персонаж для сайта. Сайт занимается автосервисом или продажей запчастей. Два в одном. Персонаж в виде механик-продавец авто запчастей.Иллюстрации и Рисунки26 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо переконвертировать лого с CDR в DXF формат. В комментарии напишите, пожалуйста, об опыте подобных задач выполненных вами и стоимость за это задание.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт6 лет назад