Требуется графический дизайнер для создания контента для группы в Инст

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
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Нужен дизайнер со знанием Photoshop для выполнения несложной ежемесячной работы. 

Есть несколько пабликов в Instagram на тему гороскопа. Каждый из них содержит сетку из 12 знаков (1 пост в день для каждого) и состоит в среднем из 360 картинок/месяц. 

Рабочий шаблон есть. Менять нужно дату и сам текст. Текст берется из соответствующего паблика в соц сетях. 

Для понимания прикрепляю образец. 

Пожалуйста напишите необходимое время и свою цену за оформление контента для ОДНОГО паблика (360 картинок).

6 лет назад
ilarina009
Ирина 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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