Требуется графический дизайнер для создания контента для группы в Инст

Нужен дизайнер со знанием Photoshop для выполнения несложной ежемесячной работы.

Есть несколько пабликов в Instagram на тему гороскопа. Каждый из них содержит сетку из 12 знаков (1 пост в день для каждого) и состоит в среднем из 360 картинок/месяц.

Рабочий шаблон есть. Менять нужно дату и сам текст. Текст берется из соответствующего паблика в соц сетях.

Для понимания прикрепляю образец.

Пожалуйста напишите необходимое время и свою цену за оформление контента для ОДНОГО паблика (360 картинок).