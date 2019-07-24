Нужен крутой дизайнер для отрисовки необычных постеров для соц.сетей

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт12 заявок559 просмотров

https://www.instagram.com/p/Bykl7Yzpe-T/

https://www.instagram.com/p/BzOJyTIpJJW/

https://www.instagram.com/p/B0EBuPRHLEh/

https://www.instagram.com/p/B0OLuplHSvf/

https://www.instagram.com/p/B0JS8oppmlm/

Это примеры постеров, которые нам понравились, нужен дизайнер который может придумать тоже что-нибудь подобное. Можем начать сотрудничать уже сейчас.

6 лет назад
itprogress
Бекзод 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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