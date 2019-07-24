Добрый день.Меня зовут Дмитрий. Мы с друзьями разрабатываем настольную игру. Хотели бы попробовать заказать у Вас прорисовку планшета игрока. Мы подготовили небольшое техническое задание. Посмотрите пожалуйста, интересно ли Вам будет этим заняться.
Нужен крутой дизайнер для отрисовки необычных постеров для соц.сетей
https://www.instagram.com/p/Bykl7Yzpe-T/
https://www.instagram.com/p/BzOJyTIpJJW/
https://www.instagram.com/p/B0EBuPRHLEh/
https://www.instagram.com/p/B0OLuplHSvf/
https://www.instagram.com/p/B0JS8oppmlm/
Это примеры постеров, которые нам понравились, нужен дизайнер который может придумать тоже что-нибудь подобное. Можем начать сотрудничать уже сейчас.
Заявки фрилансеров
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