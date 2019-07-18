Иллюстрации к электронной книге

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт12 заявок427 просмотров

Требуется нарисовать иллюстрации к электронной книге. Ихнеобходимо более 20-ти. Примеры стиля, в котором необходимо выполнить иллюстрации находятся во вложенном файле. Оплата за одну иллюстрацию 300

рубликов. 

6 лет назад
ArtesBro
Артем 
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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