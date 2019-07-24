Стилизация интерфейсов и пабликов соц. сетей

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт3 заявки515 просмотров

Необходимо оформить стилизацию готовых интерфейсов, подобрать цвета, подогнать размеры готовых логотипов, сформировать CSS файл. Разработать фирменный бланк и дизайн визиток. Подробное описание и исходники логотипа во вложении.

CSS
6 лет назад
nds66
Денис 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров