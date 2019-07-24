Стилизация интерфейсов и пабликов соц. сетей

Доброго времени суток! Нужен художник-иллюстратор с руками из плечей, хорошим воображением и чувством юмора. Стиль как у Марвел, прототип - реальные люди. Нужно, чтобы были похожи. Персонажа два (главные герои), еще несколько - в одной ...