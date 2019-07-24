Нам нужно описать категории на сайте по образованию курсов в компьютерных науках
Стилизация интерфейсов и пабликов соц. сетей
Необходимо оформить стилизацию готовых интерфейсов, подобрать цвета, подогнать размеры готовых логотипов, сформировать CSS файл. Разработать фирменный бланк и дизайн визиток. Подробное описание и исходники логотипа во вложении.
Заявки фрилансеров
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