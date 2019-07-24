Иллюстрация/ Логотип

$24
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт14 заявок450 просмотров

Нужно нарисовать иллюстрацию в сказочном стиле. Мини-картина. Плюс немного текста. Образец предоставлю в бумажном виде(фото) и объясню детали. Нужно "срисовать" иллюстрацию и "перевести" её с бумажного формата в электронный. Придумывать ничего не нужно. 

Скидывайте, пожалуйста, примеры Ваших работ на WhatsAap: 89998039569. Буду рада сотрудничеству

Форматы векторной графики: PDF и SVG 

6 лет назад
AnnaMartin
Анна 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров