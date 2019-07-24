Иллюстрация/ Логотип

Нужно нарисовать иллюстрацию в сказочном стиле. Мини-картина. Плюс немного текста. Образец предоставлю в бумажном виде(фото) и объясню детали. Нужно "срисовать" иллюстрацию и "перевести" её с бумажного формата в электронный. Придумывать ничего не нужно.

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Форматы векторной графики: PDF и SVG