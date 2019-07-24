Требуется три картины. Жанр – эротика. Заказчик – частное лицо, публикация в открытом доступе не предполагается. Техника визуализации – реализм, гиперреализм. Техника исполнения – растровая графика. Размер картины – 32 ...
Иллюстрация/ Логотип
Нужно нарисовать иллюстрацию в сказочном стиле. Мини-картина. Плюс немного текста. Образец предоставлю в бумажном виде(фото) и объясню детали. Нужно "срисовать" иллюстрацию и "перевести" её с бумажного формата в электронный. Придумывать ничего не нужно.
Скидывайте, пожалуйста, примеры Ваших работ на WhatsAap: 89998039569. Буду рада сотрудничеству
Форматы векторной графики: PDF и SVG
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