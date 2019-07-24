Цифровые картины.

$2370
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт9 заявок522 просмотра

Требуется три картины. 

Жанр – эротика. 

Заказчик – частное лицо, публикация в открытом доступе не предполагается. 

Техника визуализации – реализм, гиперреализм. 

Техника исполнения – растровая графика. 

Размер картины – 32 см. на 23 см. 

Разрешение картины – 700 пикселей на дюйм. 

Техническое задание и референсы предоставляются. 

Количество персонажей на картине – от трёх до шести. 

Лица и фигуры персонажей требуется изображать анатомически достоверно, все цвета должны быть естественные. 

Обнажённая натура должна быть в стилистике Сергея Маршенникова и Bruno Di Maio. 

Срок – на каждую картину до 90 дней. 

Гонорар – 50000 рублей за картину. 

После оплаты все права на картину переходят заказчику.

6 лет назад
dsmoroz
54 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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