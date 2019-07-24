Цифровые картины.

Требуется три картины.

Жанр – эротика.

Заказчик – частное лицо, публикация в открытом доступе не предполагается.

Техника визуализации – реализм, гиперреализм.

Техника исполнения – растровая графика.

Размер картины – 32 см. на 23 см.

Разрешение картины – 700 пикселей на дюйм.

Техническое задание и референсы предоставляются.

Количество персонажей на картине – от трёх до шести.

Лица и фигуры персонажей требуется изображать анатомически достоверно, все цвета должны быть естественные.

Обнажённая натура должна быть в стилистике Сергея Маршенникова и Bruno Di Maio.

Срок – на каждую картину до 90 дней.

Гонорар – 50000 рублей за картину.

После оплаты все права на картину переходят заказчику.