Ищем ХУДОЖНИКА: Навыки: - Умение рисовать от руки, (ур. продвинутый) - Обязательно сдавать рисовку в срок - Владения техниками карикатуры (будет не лишним!) ...
Цифровые картины.
Требуется три картины.
Жанр – эротика.
Заказчик – частное лицо, публикация в открытом доступе не предполагается.
Техника визуализации – реализм, гиперреализм.
Техника исполнения – растровая графика.
Размер картины – 32 см. на 23 см.
Разрешение картины – 700 пикселей на дюйм.
Техническое задание и референсы предоставляются.
Количество персонажей на картине – от трёх до шести.
Лица и фигуры персонажей требуется изображать анатомически достоверно, все цвета должны быть естественные.
Обнажённая натура должна быть в стилистике Сергея Маршенникова и Bruno Di Maio.
Срок – на каждую картину до 90 дней.
Гонорар – 50000 рублей за картину.
После оплаты все права на картину переходят заказчику.
Заявки фрилансеров
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