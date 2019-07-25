Необходимо нарисовать электропроект, Добрый день необходимо нарисовать электропроект в автокаде. Пример я приложил как должен выглядеть готовый результат. Для этого проекта все данные я дам, необходимо только нарисовать.
Стикеры в телеграмм
есть готовый персонаж.нужно его обработать
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