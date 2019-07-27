Необходима отрисовка стикеров

Нужно нарисовать иллюстрацию в сказочном стиле. Мини-картина. Плюс немного текста. Образец предоставлю в бумажном виде(фото) и объясню детали. Нужно "срисовать" иллюстрацию и "перевести" её с бумажного формата в электронный. Придумывать ничего не нужно. ...