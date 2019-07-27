Необходима отрисовка стикеров

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт13 заявок375 просмотров

Нарисовать стикеры  в стилистике как указано в прикреп. файле. Необходимо около 60-и штук.

В ответах пишите стоимость  за 1-у штуку и пример рисунков в таком стиле.

6 лет назад
josaf
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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