Отрисовать иллюстрации с персонажами

Нужен аккуратный иллюстратор, который по отрисованным от руки эскизам сможет отрисовать цветных ВЕКТОРНЫХ персонажей для ролика (несколько

иллюстраций).

Наличие опыта подготовки персонажей к анимации (перекладной) приветствуется.

Сложность персонажей примерно такая www.youtube.com/watch?v=C...

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