Перерисовать схемы для черно-белой печати

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Закрыт11 заявок458 просмотров

Необходимо перерисовать схемы представленные на данном рисунке: https://hsto.org/files/42e/0ec/9c3/42e0ec9c3f8b4f6db5af62b8330a4a7f.png

Формат схем: visio либо иллюстратор, возможно svg

Схемы должны быть отрисованы для черно-белой печати (с маркировкой полосками и буквами). Маркировку предоставлю исполнителю. 

6 лет назад
sasha-free
Александр 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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