Основываясь на принципах flat-дизайна нарисовать персонажа в образе детектива (Шерлока Холмса). Работа подразумевает персонажа в шести разных позах. Подробное ТЗ смотрите в приложенном PDF. Желательно иметь ...
Перерисовать схемы для черно-белой печати
Необходимо перерисовать схемы представленные на данном рисунке: https://hsto.org/files/42e/0ec/9c3/42e0ec9c3f8b4f6db5af62b8330a4a7f.png
Формат схем: visio либо иллюстратор, возможно svg
Схемы должны быть отрисованы для черно-белой печати (с маркировкой полосками и буквами). Маркировку предоставлю исполнителю.
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