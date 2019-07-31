Векторная иллюстрация для сайта

Добрый день.

Требуется 2 векторные иллюстрации для фона в шапке сайта (первая для широких экранов 1920-768, вторая для узких 480-320, подробнее см. Figma - зелёный блок сверху).

https://www.figma.com/file/XTztaUblJqRldtx8yI1c92/City_illustration?node-id=0%3A1

- О сайте:

Площадка для чтения и написания отзывов о компаниях в городах России.

Страница, для которой требуется иллюстрация - не главная на сайте, представляет собой навигационную страницу по городу.

- Стиль:

Примеры стиля, который нравится приложены картинками (sample*.jpg)

Это, конечно, не строгое ограничение - работа в вашем собственном стиле приветствуется.

- Сюжет:

На ваше усмотрение, ключевые слова для сюжета:

Городская жизнь, ситуации в городе, люди в городе, отзывы.

- Формат и размер:

ai + svg

Сейчас в макете под иллюстрации выделен блок высотой 400px на широких экранах, и 305px на узких.

Иллюстрация будет устанавливаться в качестве фона всего блока, при уменьшении экрана фон остается неподвижным.

- Бюджет и срок:

На ваше усмотрение

Откликнувшихся прошу обозначить желаемый бюджет и срок, и привести 1-2 примера похожих работ (если имеются).

Спасибо!