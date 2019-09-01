Есть логотип в растре (картинка), необходимо отрисовать и сделать исходники в векторе CDR + SVG (для сайта) На выходе должно быть 4 файла (Вариант для черного бэкграунда аналогично прикрепленному файлу + SVG) и вариант ...
4 Emoji для Youtube-канала.
Здравствуйте! Для небольшого общественного-политического канала на Youtube нужно создать 4 Emoji - неподвижные картинки, согласно описанию ниже. Серия будет состоять из актуальных мемов и тем. Поддерживаемые форматы: GIF, PNG, JPG. Минимально допустимый размер картинки: 32 x 32 пикс. Размер файла должен быть менее 1 МБ. Соотношение сторон: 1:1, эмодзи хорошо видны и на белом фоне, и в ночном режиме (на черном)
1) "пудинглор" - на картинке пудинг (то есть йогурт) держит плакат (в общем, митингует/стоит в одиночном пикете). Можно сделать с надписью "Пудинг Лор" или без нее - на ваше усмотрение. Думаю, что пудинг выражает эмоцию - удивление/недоумение (что задержали его за подобный лозунг), либо радость (с таким-то плакатом точно не задержат) и т.д. Чтобы он не получился безликим.
2) "такблэд" - знаменитый мем про Навального, где он он стоит, поместив руки на пояс, сама картинка расплющена. Оригинал прикреплен в файле ниже (эмодзи 2)
3) "Офигенно" - то был ответ Илона Маска в твиттере по-русски, когда житель одного из городов России переделал автомобиль и стал на нём ездить по городу. Оригинал в прикрепленном файле (эмодзи 3). Здесь я вижу лицо радостного Илона Маска и думаю, что в этом случае надпись обязательна (хаха офигенно), так как без нее эмодзи не будет понято.
4) "залюбовь" - юриста ФБК Любовь Соболь не пустили на выборы в Мосгордуму, "За Любовь!" стал лозунгом ее поддержки. Здесь, возможно, лицо Любови и надпись "За Любовь!" Как вариант изобразить и Любовь (Соболь), и любовь (чувство) вместе, если есть идеи. Однако это не строго, достаточно того, что эмодзи будет понято.
В идеале все значки должны быть выполнены в едином стиле, но не обязательно. Также если у вас есть идеи по тому, как должно выглядеть то или иное эмодзи - с радостью выслушаю. Пожалуйста, пишите цены, сроки, прикрепляйте примеры ваших уже готовых работ, и хорошего дня!
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