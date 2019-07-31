Дизайн оболочки воздушного шара

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок281 просмотр

Высота воздушного шара (аэростата) 22 метра

Необходим дизайн оболочки с использованием корпоративных цветов и логотипа. (материалы доступны по ссылке https://yadi.sk/d/r41TwFX7QchUfQ)

С преобладанием фиолетового цвета (логотип также на фиолетовом).

Разместить по кругу с разных сторон 3 эмблемы

Указать размер эмблемы в пропорциях к шару

6 лет назад
AlexandraRe
27 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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