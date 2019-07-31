Образец, с которого перерисовывать (pdf-файл) и буклет (docx-файл), куда будет вставлен результат – в прицепе. Надо чтобы было один в один как на образце. Ну или почти один в один. ...
Дизайн оболочки воздушного шара
Высота воздушного шара (аэростата) 22 метра
Необходим дизайн оболочки с использованием корпоративных цветов и логотипа. (материалы доступны по ссылке https://yadi.sk/d/r41TwFX7QchUfQ)
С преобладанием фиолетового цвета (логотип также на фиолетовом).
Разместить по кругу с разных сторон 3 эмблемы
Указать размер эмблемы в пропорциях к шару
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