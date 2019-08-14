Создание лендинга под ключ

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Завершен27 заявок324 просмотра

Сознание лендинга на wordpress

 лендинг по типу этого https://freelance.ru/StasikBubble/landing-page-bankrotstvo-fizicheskih-lic-3441384.html  банкротство физических лиц.  

Дополнительно необходим плагин отображающий с нашего инстаграм последние публикации

HTMLWordPress
6 лет назад
asiat2014
Иванова 
42 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Belyanskiy
Кирилл 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 отзывов(-2)
6 лет назад
$77
7 дней
Escrow
Заказывала создание сайта "под ключ". Работа выполнена на 5+. отличное качество, индивидуальный подход. Кирилл учел все нюансы и даже больше. Рекомендую всем обращаться к Кириллу.
Очень приятно было работать с Анной, умеет объяснить что ей нужно от сайта, очень терпеливый человек, мы делали множество правок, чтобы довести сайт до идеала! Советую к сотрудничеству 5/5!!! Также могу заметить, что человек понимает и принимает то, что я ей говорил. К примеру мои примечания к дизайну!

Заявки фрилансеров

Belyanskiy
Кирилл 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 отзывов(-2)
6 лет назад