Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Пример работы Состав работ: - лендинг; - логотип; - презентационный буклет Назначение: аренда офисных и торговых площадей в ...
Создание лендинга под ключ
Сознание лендинга на wordpress
лендинг по типу этого https://freelance.ru/StasikBubble/landing-page-bankrotstvo-fizicheskih-lic-3441384.html банкротство физических лиц.
Дополнительно необходим плагин отображающий с нашего инстаграм последние публикации
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