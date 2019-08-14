Создание лендинга под ключ

Очень приятно было работать с Анной, умеет объяснить что ей нужно от сайта, очень терпеливый человек, мы делали множество правок, чтобы довести сайт до идеала! Советую к сотрудничеству 5/5!!! Также могу заметить, что человек понимает и принимает то, что я ей говорил. К примеру мои примечания к дизайну!