Создание сайта под ключ (тематика сайта "транспортная компания")

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт25 заявок249 просмотров

Создание сайта, важно:

1) Сроки (оч важно) !!!

2) Качество исполнения

3) Имеются сайты  по смежной тематике(спецтехника), которые можно взять за образцы (диз, разделы)

4) Стоимость.

5) Потребуется определить новую платформу. (до этого работали на WP и Bitrix)

Все материалы, готов предоставить в личку для ознакомления

WordPress
6 лет назад
klepikov-aleksey
Алексей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров