Создание сайта под ключ (тематика сайта "транспортная компания")

Создание сайта, важно:

1) Сроки (оч важно) !!!

2) Качество исполнения

3) Имеются сайты по смежной тематике(спецтехника), которые можно взять за образцы (диз, разделы)

4) Стоимость.

5) Потребуется определить новую платформу. (до этого работали на WP и Bitrix)

Все материалы, готов предоставить в личку для ознакомления