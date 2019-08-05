Нужно сделать сайт визитку на вордпрессе

Нужно сделать простой сайт визитку на вордпрессе.

Должно быть 2 страницы:

1) Главная - шапка (логотип, ссылки), список продуктов (видео ролик с Youtube), ниже просто список продуктов со ссылками где они доступны, раздел контактов.

2) Страница с вакансиями (одним текстом)

Ищем человека, который смог бы это сделать по большей части самостоятельно, предоставим арты и референсы на другие сайты, темы для WP купим, если будет необходимость.