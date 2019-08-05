Нужно сделать сайт визитку на вордпрессе

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен8 заявок210 просмотров

Нужно сделать простой сайт визитку на вордпрессе. 

Должно быть 2 страницы:

1) Главная - шапка (логотип, ссылки), список продуктов (видео ролик с Youtube), ниже просто список продуктов со ссылками где они доступны, раздел контактов.

2) Страница с вакансиями (одним текстом)

Ищем человека, который смог бы это сделать по большей части самостоятельно, предоставим арты и референсы на другие сайты, темы для WP купим, если будет необходимость.

WordPress
6 лет назад
n0uk
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ob163256
Олег 
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$200
12 дней
Escrow
Все быстро и качественно! Отличный исполнитель!
Отличный заказчик, все на высшем уровне! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ob163256
Олег 
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад