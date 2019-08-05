Нужно разработать лендинг для компании которая предоставляет IT услуги (нет разницы где разработуете, Wordpress или HTML). Стиль, цветокоррекция чтобы был похож на нижеуказаные картинки. Контент имеется. Срок – 4-7 дней.
Нужно сделать сайт визитку на вордпрессе
Нужно сделать простой сайт визитку на вордпрессе.
Должно быть 2 страницы:
1) Главная - шапка (логотип, ссылки), список продуктов (видео ролик с Youtube), ниже просто список продуктов со ссылками где они доступны, раздел контактов.
2) Страница с вакансиями (одним текстом)
Ищем человека, который смог бы это сделать по большей части самостоятельно, предоставим арты и референсы на другие сайты, темы для WP купим, если будет необходимость.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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