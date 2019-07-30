Доделать форму добавления отзывов на сайт WP

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки120 просмотров

 Доделать форму добавления отзывов на сайт WP Цена.

WordPress
6 лет назад
tonami
54 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Информационный портал. Нужно сделать с нуля.

    Здравствуйте, мне нужно сделать информационный портал, где я буду постить биографии известных людей. При этом каждая страница с биографией должна быть в достаточно сложном стиле, с анимацией по типу - когда прокручиваешь страницу вниз, все ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать сайт

    Добрый день! Необходимо сделать сайт для регионального представителя компании https://lingl.ru. Сайт нужно сделать по сути такой же, только немного с другим наполнением. Ваши цены и предложения пишите в комментариях.

    Сайты «под ключ»40 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать зеркало сайта

    Необходимо сделать зеркало сайта. Сайт досугового детского центра с филиалами в двух городах. Необходимо разделить эти два города. Сделать сайты с разными доменами и доступом. Сайт написан на Битрикс.

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт на битриксе создать

    Здравствуйте!  надо – страница товаров одного роизводителя,страница товаров второго производителя,главная страница и страница контактов  цена – вашей работы?  цена лицензии битрикса?  жду ваши предложения)

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт-визитка под ключ

    $1200

    Нужен качественный лендинг под ключ (с хостингом) для сайта косметики. Срок – 2 недели с учетом правок Сразу оставляйте способы связи с вами antiспам – LANDING

    Сайты «под ключ»46 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт Суши

    $100

    Надо разработать простой сайт , желательно на движке ворд-пресс. С мобильной версией. Сами будем наполнять сушами. Срок 3-4 дн. Разделы сайта: 1. Меню: а. Название раздела (японская кухня). Дать ...

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка сайта на Wordpress

    Здравствуйте. Нужны доработки сайта 100-bytovok.ru, ниже описание: 1. На главной в блоке http://joxi.ru/bmongbjT3LLYRr вместо цифр сделать возможность вставки картинок. 2. На главной в блоке http://joxi.ru/n2Yvx0jUb99vOA картинка с внутренней отделкой должна меняться в зависимости от того, какой материал ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад