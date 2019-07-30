Добрый день. Требуется создать сайт. Понравился вот этот шаблон https://blake.brickthemes.com/ или вот этот https://themes.muffingroup.com/be/factory/ возможно создание в лпгенарторе. От сайта жду привлечение клиентов. По работе нужно подобрать шаблон и наполнить сайт, настройка ...
Сайт на битриксе создать
Здравствуйте!
надо – страница товаров одного роизводителя,страница товаров второго производителя,главная страница и страница контактов
цена – вашей работы?
цена лицензии битрикса?
жду ваши предложения)
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