Сайт под ключ

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Закрыт30 заявок325 просмотров

Добрый день.

Требуется создать сайт.

Понравился вот этот шаблон https://blake.brickthemes.com/

или вот этот https://themes.muffingroup.com/be/factory/

возможно создание в лпгенарторе.

От сайта жду привлечение клиентов.

По работе нужно подобрать шаблон и наполнить сайт, настройка cms и воронки заказа.

Так же размещение на хостинге, настройка рекламы.

Наполнение по аналогу сайта https://karfidovlab.com/ 

6 лет назад
guest_15641798613007
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров