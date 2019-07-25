Сайт под ключ

Добрый день.

Требуется создать сайт.

Понравился вот этот шаблон https://blake.brickthemes.com/

или вот этот https://themes.muffingroup.com/be/factory/

возможно создание в лпгенарторе.

От сайта жду привлечение клиентов.

По работе нужно подобрать шаблон и наполнить сайт, настройка cms и воронки заказа.

Так же размещение на хостинге, настройка рекламы.

Наполнение по аналогу сайта https://karfidovlab.com/