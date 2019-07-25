Нам нужен современный, многостраничный и оригинальный сайт, с крутым дизайном и очень простой и понятной навигацией для Много функционального Юридического Центра. Крутой креативный дизайн, грамотное СЕО + авторскиетексты, CRM + личный кабинет длякаждого ...
Сайт под ключ
Добрый день.
Требуется создать сайт.
Понравился вот этот шаблон https://blake.brickthemes.com/
или вот этот https://themes.muffingroup.com/be/factory/
возможно создание в лпгенарторе.
От сайта жду привлечение клиентов.
По работе нужно подобрать шаблон и наполнить сайт, настройка cms и воронки заказа.
Так же размещение на хостинге, настройка рекламы.
Наполнение по аналогу сайта https://karfidovlab.com/
Заявки фрилансеров
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