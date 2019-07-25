Создание сайта под ключ.

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Закрыт21 заявка247 просмотров

        Нам нужен современный, многостраничный и оригинальный сайт, с крутым  дизайном и очень простой и понятной навигацией  для Много функционального Юридического Центра

        Крутой креативный дизайн, грамотное СЕО + авторскиетексты, CRM + личный кабинет длякаждого клиента, грамотная, продуманная и отлично выстроенная

маркетинговая стратегия ловушек, воронок и прочих атрибутов привлечения и захвата клиента напротяжении всего сайта . Все это под ключ! В общем, супер продающий сайт с

супер дизайном за нормальные деньги. 

6 лет назад
m2777
Миха 
56 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров