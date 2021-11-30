m2777

Миха m2777

 
56 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сайт по ключ

    Требуется команда для разработки современного многостраничного сайта под ключ. Необходимо создать уникальный дизайн, реализовать программирование, написать авторские тексты и продумать маркетинговую стратегию. Ваша задача — разработать сайт с отличной навигацией и эффективным SEO для привлечения клиентов. Полная реализация проекта от концепции до готового продукта.

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание сайта под ключ.

    Нам нужен современный, многостраничный и оригинальный сайт, с крутым  дизайном и очень простой и понятной навигацией  для Много функционального Юридического Центра.          Крутой креативный дизайн, грамотное СЕО + авторскиетексты, CRM + личный кабинет длякаждого ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание стратегический брендинга.

    Созданиенового бренда для МногофункциональногоЮридического Центра,  а именно:построение целостной стратегии, разработка бренда в части построения релевантного коммуникативного и визуального  образа включающего разработку названия, логотипа, слогана, фирменного стиля и прочих атрибутов.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$250
10 баллов
3 года назад
Создание стратегический брендинга.
Спасибо. все отлично
Понравился. Все четко и своевременно
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