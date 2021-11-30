Требуется команда для разработки современного многостраничного сайта под ключ. Необходимо создать уникальный дизайн, реализовать программирование, написать авторские тексты и продумать маркетинговую стратегию. Ваша задача — разработать сайт с отличной навигацией и эффективным SEO для привлечения клиентов. Полная реализация проекта от концепции до готового продукта.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт3 года назад
Нам нужен современный, многостраничный и оригинальный сайт, с крутым дизайном и очень простой и понятной навигацией для Много функционального Юридического Центра. Крутой креативный дизайн, грамотное СЕО + авторскиетексты, CRM + личный кабинет длякаждого ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Созданиенового бренда для МногофункциональногоЮридического Центра, а именно:построение целостной стратегии, разработка бренда в части построения релевантного коммуникативного и визуального образа включающего разработку названия, логотипа, слогана, фирменного стиля и прочих атрибутов.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен3 года назад
Отзывы фрилансеров
$250
10 баллов
3 года назад
Спасибо. все отлично
Ответный отзыв
Понравился. Все четко и своевременно