Требуется команда для разработки современного многостраничного сайта под ключ. Необходимо создать уникальный дизайн, реализовать программирование, написать авторские тексты и продумать маркетинговую стратегию. Ваша задача — разработать сайт с отличной навигацией и эффективным SEO для привлечения клиентов. Полная реализация проекта от концепции до готового продукта.