Сайт. Помощь в получении военного билета

Добрый день. Требуется создать сайт. Понравился вот этот шаблон https://blake.brickthemes.com/ или вот этот https://themes.muffingroup.com/be/factory/ возможно создание в лпгенарторе. От сайта жду привлечение клиентов. По работе нужно подобрать шаблон и наполнить сайт, настройка ...