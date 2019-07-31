Сайт-визитка на WordPress

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Завершен27 заявок383 просмотра

Ищу специалиста настроить сайт-визитку на WordPress.

Домен, хостинг, шаблон и ТЗ готовы, надо только ручками настроить.

WordPress
6 лет назад
dolores793
Юлия 
45 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Всё было сделано качественно и в срок. Алексей, большое вам спасибо! Теперь у меня есть отлично работающий сайт. Рекомендую всеми руками.
Юлия - ответственный и порядочный заказчик. Никаких проблем не было. Оплата вовремя (после выполнения задач), понятные задачи и "хотелки". Было приятно посотрудничать. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

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