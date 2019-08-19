Сделать сайт визитку

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен14 заявок245 просмотров

Нужно срочно сделать сайт визитку под распродажу товара

стильно красочно интересно

6 лет назад
rivdim
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ZveroBoy340
Всеволод 
28 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$80
3 дня
Escrow
Все очень быстрой и красиво! лучшее соотношение цена качество! всем рекомендую
Заказчиком доволен! Задача была поставлена корректно. По доработкам все было описано точно, что нужно сделать. Оплата своевременно по окончании работы, как и договаривались. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ZveroBoy340
Всеволод 
28 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад