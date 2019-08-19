FullStack FrontEnd WEB Developer
Создание сайтов
Создание сайтов любой сложности - начиная от блога, заканчивая магазином на десятки тысяч товаров. Доработка функционала, исправление ошибок, консультации по повышению посещаемости и эффективности.
Оформление
Создание графики для оформления сайта, группы или лэндинга. Работа с анимациями, рендером и 3D графикой, включая обработку фотографий.
SEO услуги
Аналитика работы Вашего проекта, исправление ошибок мешающих в продвижении, повышение поведенческих факторов, улучшение индексации.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$80
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
4 года назад
Все очень быстрой и красиво! лучшее соотношение цена качество! всем рекомендую
Ответный отзыв
Заказчиком доволен! Задача была поставлена корректно. По доработкам все было описано точно, что нужно сделать. Оплата своевременно по окончании работы, как и договаривались. Рекомендую!