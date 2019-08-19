ZveroBoy340

Всеволод ZveroBoy340

 
27 летУкраина/Острог
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
FullStack FrontEnd WEB Developer

Создание сайтов

Создание сайтов любой сложности - начиная от блога, заканчивая магазином на десятки тысяч товаров. Доработка функционала, исправление ошибок, консультации по повышению посещаемости и эффективности.

Оформление

Создание графики для оформления сайта, группы или лэндинга. Работа с анимациями, рендером и 3D графикой, включая обработку фотографий.

SEO услуги

Аналитика работы Вашего проекта, исправление ошибок мешающих в продвижении, повышение поведенческих факторов, улучшение индексации.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
rivdim
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$80
10 баллов
4 года назад
Сделать сайт визитку
Все очень быстрой и красиво! лучшее соотношение цена качество! всем рекомендую
Заказчиком доволен! Задача была поставлена корректно. По доработкам все было описано точно, что нужно сделать. Оплата своевременно по окончании работы, как и договаривались. Рекомендую!
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