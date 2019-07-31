Разработка сайта сервиса по масслукингу под ключ

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Закрыт6 заявок203 просмотра

Здравствуйте, нужно создать проект "под ключ" аналогичный: masslooking.com со всеми потрохами. 

Перед тем как давать свое предложение, изучите ресурс  masslooking.com  внешне и функционал личного кабинета.

! Обязательно знание и опыт в разработке ПО и сервисов для инстаграм, знание api инстаграм и т.д.!

6 лет назад
gos1
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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