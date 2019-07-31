Нужно сделать сайт по типу battle.blue, или просто взять шаблон нвути, исправить баги если есть, и изменить
Разработка сайта сервиса по масслукингу под ключ
Здравствуйте, нужно создать проект "под ключ" аналогичный: masslooking.com со всеми потрохами.
Перед тем как давать свое предложение, изучите ресурс masslooking.com внешне и функционал личного кабинета.
! Обязательно знание и опыт в разработке ПО и сервисов для инстаграм, знание api инстаграм и т.д.!
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