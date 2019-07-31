Разработка сайта сервиса по масслукингу под ключ

Здравствуйте, нужно создать проект "под ключ" аналогичный: masslooking.com со всеми потрохами.

Перед тем как давать свое предложение, изучите ресурс masslooking.com внешне и функционал личного кабинета.

! Обязательно знание и опыт в разработке ПО и сервисов для инстаграм, знание api инстаграм и т.д.!