Калькулятор для сайта сделать аналог

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Завершен2 заявки248 просмотров

Ув. коллеги, необходима сделать аналог калькулятор как на доноре.

Донор конкурент только другой регион.

Сайт донора https://clck.ru/HQiAY  от куда скопировать

Сам стал копировать https://clck.ru/HQiCN html но дальше не смог, по этому нужен профф котоыре сделает.

Нет  к сожаление никаких формул у заказчика.

Срок 5 дней.

HTML
6 лет назад
grechca
49 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

DmitryProgrammer
Дмитрий 
20 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$50
3 дня
Хороший и честный исполнитель.
Хороший, отзывчивый заказчик

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DmitryProgrammer
Дмитрий 
20 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад