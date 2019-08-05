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Калькулятор для сайта сделать аналог
Ув. коллеги, необходима сделать аналог калькулятор как на доноре.
Донор конкурент только другой регион.
Сайт донора https://clck.ru/HQiAY от куда скопировать
Сам стал копировать https://clck.ru/HQiCN html но дальше не смог, по этому нужен профф котоыре сделает.
Нет к сожаление никаких формул у заказчика.
Срок 5 дней.
Выбранный исполнитель
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