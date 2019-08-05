Калькулятор для сайта сделать аналог

Ув. коллеги, необходима сделать аналог калькулятор как на доноре.

Донор конкурент только другой регион.

Сайт донора https://clck.ru/HQiAY от куда скопировать

Сам стал копировать https://clck.ru/HQiCN html но дальше не смог, по этому нужен профф котоыре сделает.

Нет к сожаление никаких формул у заказчика.

Срок 5 дней.