Создать сайт для продажи строительных услуг

Создание сайта на платформе WordPress или Joomla.Это будет сайт частногописателя с функцией продажи книг через сайт.Предполагаемый объем продаваемыхкниг небольшой (примерно около 7-10 книг).Сайт должен быть подготовлен к SEO продвижению по всем правилам: 1. Верстка ...