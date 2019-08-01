Создать сайт для продажи строительных услуг

  1. Биржа фриланса
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Закрыт17 заявок220 просмотров

1) Адаптивность под все устройства (комп,телевизор ,планшет,мобил)

2) Сертификат ssl

3) Технически оптимизированный для дальнейшего моделирования с подключением всех статистик и регистрации вебмастере

4) Юзабилити

5) Поисковая оптимизация (уникальные статьи ,изображения,тексты,видео,отзывы)

﻿Уважаемы,  коллеги, цены с неба не хватаем ,реальные предложения с ценой в лс!

6 лет назад
stani7lav_icloud
Станислав 
34 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров