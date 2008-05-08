Проверка нтмл-кода сайтов на наличие ключ. фраз

Функция:

Пользователь устанавливает у себя на компьютере программу, запускает её и начинает в интернете посещать любые сайты, программа должна каждый новый посещаемый сайт сканировать на наличие там заданных ключевых фраз (по всему коду станицы). Если программа обнаруживает в коде страницы ключевую фразу, то страница интернета в браузере не открывается, а вместо этого появляется информационная консоль программы. Если программа НЕ обнаруживает в коде страницы ключевую фразу, то страница сайта открывается в браузере как обычно. То есть при открытии страниц интернета программа предварительно сканирует открытый код страницы на наличие заданных в программу ключевых фраз, и по результату сканирования может быть два действия — 1. страница интернета откроется как обычно, 2. перед открытием страницы появится предупреждение с двумя кнопками: закрыть и продолжить.

В предложениях пишите Вашу цену.