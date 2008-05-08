Требуется перенос сайта с UcozCMS на Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка166 просмотров

Требуется написать скрипт (php) для конвертации базы данных (с ucoz на joomla) и распределения файлов по нужным папкам.

Сайт, который будет переносится на другой хостинг - http://likeauto.ru

JoomlaPHP
17 лет назад
nDmitry
34 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров