Доработка функционала сайта с сложным кодом

Нужно доработать некоторые модули по сайту.

CMS самописная, код очень запутан.

Ядро сайта написано на макросах, идет последовательная обработка текста.

Когда смотрели программисты, сказали, что написано довольно сложно, можно было гораздо проще.

Нужен человек, который сможет доработать движок.

Сайт в рабочем состоянии, поэтому нужно сначала все оттестировтаь локально, чтобы это никак не отразилось на работе сайта.

Обязательно нужен опыт в разбирании чужого кода.