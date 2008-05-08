Доработка функционала сайта с сложным кодом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок183 просмотра

Нужно доработать некоторые модули по сайту.

CMS самописная, код очень запутан.

Ядро сайта написано на макросах, идет последовательная обработка текста.

Когда смотрели программисты, сказали, что написано довольно сложно, можно было гораздо проще.

Нужен человек, который сможет доработать движок.

Сайт в рабочем состоянии, поэтому нужно сначала все оттестировтаь локально, чтобы это никак не отразилось на работе сайта.

Обязательно нужен опыт в разбирании чужого кода.

17 лет назад
afran
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

000000
Ппц 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов(-4)
17 лет назад

Заявки фрилансеров

000000
Ппц 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов(-4)
17 лет назад