Парсинг - ссылки и код на видеоролики с YouTube

Парсинг видеороликов с YouTube по ключевому слову.

Например - ключевое слово "Comedy"

Количество роликов - 500

Сортировка по популярности.

Мне нужны только два файла в формате txt:

1) ХТМЛ код этих роликов - для вставки на сайт (Через Enter)

1) Ссылки на ролики (Без разделения)

Пример файлов в приложении.

Сами ролики скачивать не нужно.

Прошу указывать цену за 1000 роликов (ХТМЛ + Ссылка)

Общее количество ключевых слов - от 10

Если это будет готовый скрипт-парсер - тогда указываете цену разработки с установкой на мой хостинг.