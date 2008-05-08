Парсинг - ссылки и код на видеоролики с YouTube

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт20 заявок415 просмотров

Парсинг видеороликов с YouTube по ключевому слову.

Например - ключевое слово "Comedy"

Количество роликов - 500

Сортировка по популярности.

Мне нужны только два файла в формате txt:

1) ХТМЛ код этих роликов - для вставки на сайт (Через Enter)

1) Ссылки на ролики (Без разделения)

Пример файлов в приложении.

Сами ролики скачивать не нужно.

Прошу указывать цену за 1000 роликов (ХТМЛ + Ссылка)

Общее количество ключевых слов - от 10

Если это будет готовый скрипт-парсер - тогда указываете цену разработки с установкой на мой хостинг.

17 лет назад
invistin
Ink 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

derigel
47 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

derigel
47 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад

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