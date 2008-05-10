На основе существующей связки на основе Zend_Framework+Doctrine+Smarty+jQuery требуется создания модуля сайта по управлению новостями, рассылкой дайджестов новостей пользователям сайта. Функциональные характеристики: * Latest news * News history ...
Доработка чата VOC++
Имеется чат на движке VOC++ BSE, плюс мод антихак который вырезает запрещенные ссылки из сообщений, требуется добавить функцию отправки в приват админам, при использовании запрещенной ссылки с ее содержанием.
жду ваших предложений...
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