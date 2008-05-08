Значит есть сайт который работает, НО - есть баги в дизе ( согласен на полную разработку нового диза и его интеграции ) - на момент когда его запустил версия была стровата ...
Флеш галерея
Нужно будет сдеать вот такую галерейку для сайта фотографа
Заявки фрилансеров
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