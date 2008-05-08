Нужна программа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок249 просмотров

Добрый день.

В общем ситуация такая, нужна программа которая ходила бы по определённым веб страницам и собирала нужную информацию. Далее внутри этой проги нужна будет функция которая бы позволяла проводить сортировку и поиск данных по определённым критериям. Т.к. я не программист, то абсолютно не имею представления насколько легко или тяжело и на каком языке всё это можно написать и сколько это будет стоить.

Любые предложения приветствуются.

С ув. Владимир

17 лет назад
knias
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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