Добрый день.

В общем ситуация такая, нужна программа которая ходила бы по определённым веб страницам и собирала нужную информацию. Далее внутри этой проги нужна будет функция которая бы позволяла проводить сортировку и поиск данных по определённым критериям. Т.к. я не программист, то абсолютно не имею представления насколько легко или тяжело и на каком языке всё это можно написать и сколько это будет стоить.

Любые предложения приветствуются.

С ув. Владимир