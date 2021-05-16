PHP Developer Vue/JS/MySQL (FullStack) удаленно/полная (неполная)

Требуется создать анимацию, чтобы при добавлении товара в корзину, верхняя иконка корзины слева экрана (https://prnt.sc/12z5wrl ) приходило в движение, на подобие той которая внизу https://prnt.sc/12z5y4l . А так же что бы при наведении немного приподнималась ...