Создать БД, в Postgres, на основе существующей ER-диаграммы. После чего нужно написать фриланс сайт(просто интерфейс для взаимодействия с базой данных) и связать его с БД.
PHP Developer Vue/JS/MySQL (FullStack) удаленно/полная (неполная)
Для ускорения разработки проекта, требуется программист.
Проект – Агрегатор страховых продуктов.
Знание: HTML, CSS, Javascript, Vue (full stack), PHP(full stack), MySQL, vuetify (если знаете), Laravel (опция)
- Обязательно опыт проектирования и разработки собственного REST API в нескольких проектах.
- Опыт работа с очередями запросов в API.
- Опыт работы с API REST и SOAP. XML/JSON
- Понимание UX/UI
- Быстрое понимание задачи, предложить несколько путей решения в ходе реализации
- Опыт в разработке парсеров
Ставка: 500р/час.
Возможна частичная занятость, главное продвижение работы над проектом.
P.S.: Агентства и посредников просьба не беспокоить.
Пишите тут или в Telegram @Scorpic
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