PHP Developer Vue/JS/MySQL (FullStack) удаленно/полная (неполная)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки5760 просмотров

Для ускорения разработки проекта, требуется программист.

Проект – Агрегатор страховых продуктов.

Знание: HTML, CSS, Javascript, Vue (full stack), PHP(full stack), MySQL, vuetify (если знаете), Laravel (опция)

- Обязательно опыт проектирования и разработки собственного REST API в нескольких проектах.

- Опыт работа с очередями запросов в API.

- Опыт работы с API REST и SOAP. XML/JSON

- Понимание UX/UI

- Быстрое понимание задачи, предложить несколько путей решения в ходе реализации

- Опыт в разработке парсеров

Ставка: 500р/час.

Возможна частичная занятость, главное продвижение работы над проектом.

P.S.: Агентства и посредников просьба не беспокоить.

Пишите тут или в Telegram @Scorpic

CSSHTMLJavaScriptLaravelMySQLPHPVue.js
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scorpic
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