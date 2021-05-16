Написать фриланс сайт с БД для курсовой

$80
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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки1033 просмотра

Создать БД, в Postgres, на основе существующей ER-диаграммы. После чего нужно написать фриланс сайт(просто интерфейс для взаимодействия с базой данных) и связать его с БД. 

PostgreSQL
4 года назад
Moroz213
Виктор 
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