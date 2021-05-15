PHP или JavaScript | Отправить POST запрос в формате JSON на сервер

Задача. Нужно отправить с моего хостинга POST запрос при нажатии кнопки с моего хостинга, на сторонний сервер.

URL https://domain.com/api/composer-api.bx/_action/activateCode

REFERER https://domain/my/codes

Данные для отправки {"code":"HOT30"}

Тип данных application/json

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Как это работает?

Человек заходит на мой сайт. Нажимает кнопку показать промокод.

В этот момент скрипт PHP должен отправлять POST запрос на сторонний сервер, куда автоматом будет подставлен промокод.

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Возможно что силами PHP это не решить. И нужно отправлять из браузера клиента.

Чтобы сервер куда мы отправим запрос, видел его как авторизованного клиента.