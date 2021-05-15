Программист C++ Qt

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужно сделать билд для криптокошелька ios.

  • Опыт разработки на Qt от 1 года
Подробнее опишу задание в лс. Отзываться прошу лишь тех кто работал с этой тематикой.
iOS
4 года назад
guest_16146158244083
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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