Правки по сайтам

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка10134 просмотра

выкачать 10 одностраничных сайтов, внести правки, настроить передачу лидов, залить в трекер Кейтаро

подключить пуш уведомления к одностраничникам

установить и настроить сайт на WordPress, установить сервер для сайта

доработать сайт на WordPress, снять дизайн с другого сайта и натянуть на этот

правка скриптов

WordPress
4 года назад
TolokovAV
39 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
4 года назад