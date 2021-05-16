Поддержка проектов на Drupal

Дмитрий, здравствуйте.

Требуется поддерживать пару проектов на Drupal 7 и парсеры на python.

Готов работать на постоянной основе.

В кратце о проектах:

1) Получение данных через API, передача их в AMOCrm (amocrm.com). Drupal 7

2) Парсер на scrapy (python). Ежедневно парсит сайт, склдавывает все БД

3) Бронирование билетов на экскурсию. Drupal 7 + самописная 1C (REST API)

4) MVP-Проект. Заполнение анкеты на ипотеку. Проект оставлен на полпути увольняющимся программистом. Задача разобратся с друпал-модулем. Продолжить развивать, либо принять решение переписать на другом стэке.