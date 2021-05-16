Мне нужно доработать модуль для Bibgluebutton

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Мне нужно доработать модуль для Bibgluebutton https://github.com/tilmanmoser/bbb-video-download

Внести изменения во внешний вид комнаты (расположение камер, фон).

Добавить выгрузку чата конференции.

Такой вид имею сейчас

Такой нужен

https://drive.google.com/file/d/1HpCtLy4Dzt2CpzcjAvuDHTvGN2UJ5WED/view?usp=sharing

4 года назад
Erik-Rum
Эрик 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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