Создать БД, в Postgres, на основе существующей ER-диаграммы. После чего нужно написать фриланс сайт(просто интерфейс для взаимодействия с базой данных) и связать его с БД.
Мне нужно доработать модуль для Bibgluebutton
Мне нужно доработать модуль для Bibgluebutton https://github.com/tilmanmoser/bbb-video-download
Внести изменения во внешний вид комнаты (расположение камер, фон).
Добавить выгрузку чата конференции.
Такой вид имею сейчас
Такой нужен
https://drive.google.com/file/d/1HpCtLy4Dzt2CpzcjAvuDHTvGN2UJ5WED/view?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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