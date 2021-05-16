Перенести лендинг WP c 1 хостинга на другой

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Закрыт7 заявок688 просмотров

Требуется пренести лендинг mediatargeting.agency (3 страницы + БД) на Worpdress c дроплета DigaitalOcean на VPS FirstVDS.

Обеспечить полную работоспобность всех честей (geoip), встроенные видео, гуглокарты и пр.

WordPress
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Bisetrix
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