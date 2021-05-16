Дополнительный функционал на вордпресс

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Закрыт3 заявки723 просмотра

Требуется создать анимацию, чтобы при добавлении товара в корзину, верхняя иконка корзины слева экрана (https://prnt.sc/12z5wrl ) приходило в движение, на подобие той которая внизу https://prnt.sc/12z5y4l . А так же что бы при наведении немного приподнималась ( на подобие нижней https://prnt.sc/12z5y4l ).

Решение должно быть легким и универсальным, что бы плагин можно было бы обновлять, а так же что бы данное решение можно было бы применять

на других сайтах.

Сайт http://moshe.beget.tech/

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