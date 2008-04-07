Дизайн-проект стойки

Требуется изготовить дизайн-проект (внешний и внутренний) стойки для сервисного центра по ремонту цифровых устройств. Стойки будут использоватся для приема мобильных устройств в ремонт. Внутренний дизайн должен включать в себя расположение торгового и периферийного оборудования (кассовый аппарат, компьютер, принтер, сейф и т.д.), все должно быть компактно и эргономично. Площадь стойки - 4-5 кв.метра. Требуется знание материалов и опыт выполнения подобных работ. Дизайн должен быть выполнен с учетом фирменного стиля. Фирменный стиль прилагается.

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