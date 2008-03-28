Ищу дизайнера для создания дизайн-проекта интерьера коттеджа 300м2 в стите hi-tech (минимализм). Необходимо: 1. Сделать удобную и грамотную планировку дома (3 этажа) 2. Создать дизайн-проект 3D. ...
Расписать стены внутри кафе
Требуется аерограф (художник)
Нужно расписать стены внутри кафе флуоресцентными красками, с разработкой рисунка.
Портфолио обязательно. Цена договорная.
Вы работаете с флоурисцентными красками? (пример: flur.ru)? нужно придумать тему, кафе Остапчик (в Алтуфьево www.ostapchik.restoran.ru), хотелось бы как-нибудь оживить зал, внести стиля, но и в тоже время на время дискотеки, при включении ультрофиолета, преобразовывать зал под нее.
Присылайте контакты на [email protected]
С Уважением Денис.
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