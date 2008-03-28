Расписать стены внутри кафе

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Закрыт4 заявки460 просмотров

Требуется аерограф (художник)

Нужно расписать стены внутри кафе флуоресцентными красками, с разработкой рисунка.

Портфолио обязательно. Цена договорная.

Вы работаете с флоурисцентными красками? (пример: flur.ru)? нужно придумать тему, кафе Остапчик (в Алтуфьево www.ostapchik.restoran.ru), хотелось бы как-нибудь оживить зал, внести стиля, но и в тоже время на время дискотеки, при включении ультрофиолета, преобразовывать зал под нее.

Присылайте контакты на [email protected]

С Уважением Денис.

17 лет назад
ernesto
Денис 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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