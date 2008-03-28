Требуется аерограф (художник)

Нужно расписать стены внутри кафе флуоресцентными красками, с разработкой рисунка.

Портфолио обязательно. Цена договорная.

Вы работаете с флоурисцентными красками? (пример: flur.ru)? нужно придумать тему, кафе Остапчик (в Алтуфьево www.ostapchik.restoran.ru), хотелось бы как-нибудь оживить зал, внести стиля, но и в тоже время на время дискотеки, при включении ультрофиолета, преобразовывать зал под нее.

Присылайте контакты на [email protected]

С Уважением Денис.