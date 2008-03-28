Ландшафный дизайн

Здравствуйте.

Итак, требуется дизайн пруда, который будет распологаться на заднем дворе ресторана. Т.к. я в этой тематике не очень силён, то меня интересует следующее:

1. Что вам потребуется для разработки дизайна. (фотографии места, размеры, пожелания заказчика и .....)

2. В каком формате будет результат. Я так понимаю, что либо в векторе, либо в 3d max`e.

3. Какова стоимость всего этого?

Возможно, что заказ будет не одиночный. Желательно писать сразу в ICQ 439855786.

Спасибо.