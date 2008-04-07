Расстановка мебели в помещении AutoCad (AutoLISP)

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт6 заявок275 просмотров

Формулировка задачи: разработать на базе Автокада подсистему специализированной учебной САПР, позволяющей организовать планирование расстановки мебели в помещении.

1. Создание библиотеки графических элементов, обеспечивающих прорисовку используемых графических изображений, в данном случае изображений составляющих комплекта мебели: столов, стульев, шкафов, диванов и др.

2. Адаптация среды Автокада для решения данной задачи путем создания специализированных меню, позволяющих легко выбирать нужные графические элементы и размещать их в нужных местах чертежа.

AutoCAD
17 лет назад
alex2204
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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